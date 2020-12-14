Gram altın ve dolar ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...
Altın fiyatları için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Geçtiğimiz hafta borsa, altın, dolar ve euro yatırımcısına haftalık bazda kazandırdı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,72 kazanımla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3.076,00 liraya yükseldi.
EKONOMİ 14.12.2020, 09:13 14.12.2020, 09:28
Geçen hafta 746,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 752,00 liraya çıktı. Peki, altın fiyatların son durum ne? Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…
Gram altın 14 Aralık Pazartesi günü 464 TL'den işlem görüyor
Çeyrek altın alış fiyatı 753, satış fiyatı 762 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.507, satış fiyatı 1.524 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.014,7 satış fiyatı 3.037,70 TL.
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|14
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|20
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|14
|15
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|12
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|O
|P
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|8
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|12
|6
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|12
|1
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|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
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|12
|23
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|13
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|19
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|12
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|11
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|14
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|11
|14
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|12
|13
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|13
|13
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|12
|13
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|12
|11
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|13
|11
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|12
|11