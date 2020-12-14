Gram altın ve dolar ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

Geçen hafta 746,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 752,00 liraya çıktı. Peki, altın fiyatların son durum ne? Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları… Gram altın 14 Aralık Pazartesi günü 464 TL'den işlem görüyor



Çeyrek altın alış fiyatı 753, satış fiyatı 762 TL,



Yarım altın alış fiyatı 1.507, satış fiyatı 1.524 TL,



Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.014,7 satış fiyatı 3.037,70 TL.