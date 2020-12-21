Gram altın ve dolar ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

Güncel altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip edenler özellikle altın gram alış satış fiyatlarını sorguluyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İşte 21 Aralık altın alış satış fiyatları... Altının ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren altın endeksi kaç TL oldu?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

467,44

469,47

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

748,87

765,46

YARIM ALTIN FİYATI

1.493,57

1.531,31

CUMHURİYET ALTINI

2.996,56

3.053,32