Gram altın ve dolar ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

İç piyasada dövizler de yeni haftaya geçen hafta kapanış düzeylerine yakın, yatay başladı. Altın fiyatlarında ise hareketlilik devam ediyor...

EKONOMİ 07.12.2020, 09:50 07.12.2020, 10:31
Gram altın ve dolar ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit sürecinde, yıl sonundan önce ticaret anlaşmasına varmak için yapılan müzakerelerde henüz sonuç alınamadı. Tıkanan Brexit ticaret görüşmelerinin etkisiyle gerileyen euro/dolar paritesi yeni haftanın ilk işlem gününe 1.2130 düzeyinde, iç piyasada dövizler de yeni haftaya geçen hafta kapanış düzeylerine yakın, yatay başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,326 ve 1,337 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü 1,330,87 puanda yatay tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.73 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.30 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.7991 lira ve en yüksek 7.8222 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,

- euro en düşük 9.4609 lira ve en yüksek 9.4884 lirayı gördükten sonra, 9.48 – 9.49 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.4413 lira ve en yüksek 10.4921 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21187 - 1.21415 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21340 düzeyindeydi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Merkez Bankası faiz artırımı kararı geçtiğimiz hafta altın fiyatları oldukça hareketlenmişti. Peki Kapalıçarşı canlı 7 Aralık altın piyasası nasıl? İşte 7 Aralık 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu...

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 461,39 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.1 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki **7 Aralık 2020 Pazartesi gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 461,43 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 461,35 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.838,21 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 757,30 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.17 hareketli başladı. Peki **7 Aralık 2020 Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 758,60 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 749,40 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.019,90 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.15 artışla başladı.**7 Aralık 2020 Pazartesi bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 3.024,30 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.997,10 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.838,21 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

#Sterlin #Euro #Dolar #Gram altın
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