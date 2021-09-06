Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Eylül 2021)

Haftanın ilk gününde altın yatırımcısı tarafından altın fiyatları takip edilmeye devam ediyor. Ons altının bin 826 dolara çıkmasıyla birlikte iç piyasadaki altın fiyatları da bu oranlarda yeniden şekillendi. Peki, hangi altın türü ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Uzun dönemdir 500 lira barajını aşamayan gram altın an itibarıyla 488 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 806 liradan satılıyor, 793 liradan ise geri alınıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 3 bin 155 liradan alınırken 3 bin 211 liradan da satışa sunuluyor.