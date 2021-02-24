Gübre ve mazot desteği için tarih belli oldu

Gübre ve mazot desteği konusunda atılacak adımlar çiftçiler tarafından merak ediliyor. Gübre ve mazot desteği ödemeleri hakkında beklenen açıklamayı Bakan Pekcan yaptı. Pekcan, destekler kapsamında ne kadar ödeme yapılacağını, ödeme tarihlerini paylaştı.

EKONOMİ 24.02.2021, 11:30
Gübre ve mazot desteği için tarih belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemelerinden gübre ve mazot desteği için bekleyiş devam ediyor. Şubat ayına gelinmesi ile birlikte destekten faydalanan vatandaşlar gübre ve mazot desteği ne zaman verilecek, sorusuna yanıt aramaya başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GÜBRE DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Kabine toplantısında gübre desteği konusuna değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekte yüzde 100 artış yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart’a kadar uzattık. Çiftçimize gübre destekleriyle ilgili iki müjde vermek istiyorum. Bay Kemal çok heyecanlanıyor acaba bu müjde neydi? Gübre desteklerini küresel emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak yüzde 100 artışla iki katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Organik gübre kullanan üreticilerimize dekara 10 lira olan destekleme ödemesini dekara 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimizin kaynağa en çok ihtiyaç duydukları ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

BAKAN PEKCAN TARİH VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti: "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.

Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı

NASIL BAŞVURULUR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tarımsal desteklerden biri olan gübre ve mazot desteği için başvuru yapacakların Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmaları gerekiyor. Burada kaydı bulunan çiftçilerin gübre ve mazot desteği almak için dilekçe yazmaları ve bu dilekçeyi Tarım İl Müdürlüğü veya Tarım İlçe Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.

İlgili müdürlüklere teslim edilen dilekçeler inceleniyor ve bunun sonucunda başvurusu onaylanan vatandaşlar gübre ve mazot desteği almaya hak kazanıyor. Destek alma hakkını kazanan vatandaşların banka hesaplarına ödeme döneminde gübre ve mazot desteği ödemesi yatırılıyor. Bu destek güncel mazot fiyatının yüzde 50'si tutarında oluyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması, 50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekiyor. Toprak analizi yaptırmayan çiftçiler sadece mazot desteği alabilirken, gübre desteklerinden yararlanamıyor. Ayrıca ekilen ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun da tespit edilmesi gerekiyor.

#Destek #gübre #mazot
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