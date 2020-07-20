Gümüşün yıldızı parladı hatta kar oranında altını geçti!
Yatırımcıların yeni bir gözdesi var ne döviz ne de altın bu kez gümüşün yıldızı parladı hatta kar oranında altını solladı.
EKONOMİ 20.07.2020, 16:38 20.07.2020, 19:30
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Yatırımcıların gözdesi altındı fakat altına yeni yeni bir rakip çıktı çıkan rakip ise fiyat artışında da talep artışında da altını solladı.
Gümüşünde altın gibi her hali var külçe gümüş bile gümüş fiyatları ise son zamanların en yüksek fiyatlarını seyrediyor.
Son zamanda yatırımın parlayan yıldızı gümüş oldu.
HABER – EMRE ATAÇ
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