Güne artışla başlayan dolar, 8,72'den işlem görüyor

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 8,69'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 10.20 itibarıyla 8,72'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 10,30'dan, sterlin/TL ise 12,02'den satılıyor. Dolar endeksi ise dün 92,8 ile 5 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu sıralarda 92,7 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanakları sonrası varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin belirsizliğin devam edeceği endişesinin, doları küresel para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar dün akşam yayımlandı. Tutanaklarda varlık alımının azaltılmasının değerlendirmeye başlanmasına yönelik hedeflerde "önemli ölçüde ilerleme" şartının henüz sağlanmadığı belirtilse de bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılması konusunda tahmin ettiklerinden daha önce adım atmalarının gerekebileceğini ifade etmesi dikkati çekti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.