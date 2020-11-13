Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor

Ekonomide yeni döneme ilişkin yapılan açıklamalarla 6 Kasım'da gördüğü 8,58 seviyesinden hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar dün de bu trendine devam ederek günü yüzde 1,3 azalışla 7,69 liradan kapattı.

Dolar bugün de 7,61 ile 25 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından an itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7,66 liradan işlem görüyor.

EURO EKİM AYNINDAN BU YANA İLK KEZ 9 SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ

Euro ekim ayı başından bu yana ilk kez 9 psikolojik destek seviyesinin altını görürken, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 9,07 liradan, sterlin ise 0,1 azalışla 10,10 liradan işlem görüyor. Dolar endeksi yatay seyirle 92,9 seviyelerinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1814 seviyesinden alıcı buluyor.

KORONAVİRÜS RİSKİ DEVAM EDİYOR

Analistler, koronavirüs aşısına ilişkin pozitif haber akışına karşın vaka sayısının birçok ülkede artmaya devam ettiğini, merkez bankaları yetkililerinden de risklerin sürdüğüne dair açıklamalar geldiğini söyledi. Aşı çalışmalarına dair daha fazla detay beklenirken, hala sıkı tedbirlere devam edilmesi zorunluluğunun piyasalarda volatiliteye yol açtığını belirten analistler, TL varlıklarının ise pozitif ayrıştığını vurguladı.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, yurt içinde eylül ayı sanayi üretimi verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketinin takip edileceğini aktararak, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.