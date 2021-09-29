Havalar soğudu ıhlamura talep arttı

Kış aylarının önemli şifa kaynaklarından ıhlamur, fiyatıyla altın ile yarışır hale geldi.

EKONOMİ 29.09.2021, 13:41
Havalar soğudu ıhlamura talep arttı

hastalıktan korunmak, soğuk algınlığına karşı vücut direncini artırmak, koronavirüs sürecinde de bağışıklık sistemini güçlü tutmak amacıyla tercih edilen ıhlamurun kilosu aktarlarda 300 lirayı buluyor.

Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasında yer alan ıhlamur, fiyatıyla şaşırttı.

Kış aylarının gözde sıcak içeceği ıhlamurun kilosu 300 lirayı bulunca, fiyatını görenler, bütçelerine göre ürünü gramla satın almaya başladı.

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