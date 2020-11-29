Havaların soğumasıyla balıkçı tezgalarını dolduran hamsilerin fiyatları düşüşte

Palamut’un son günlerde azalmasının ardından tezgahlarda hamsiler yer almaya başladı

Hamsi, Trabzon´da tezgahlarda kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılmaya başlanırken, Samsun, Zonguldak gibi illerde de fiyatlar benzer şekilde oluştu.

Sezonun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarının yüksek olduğu illerde ise düşüş bekleniyor.