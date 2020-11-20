Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Merkez Bankası, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti” dedi.

EKONOMİ 20.11.2020, 16:02 20.11.2020, 16:09
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir." dedi

"Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız." diyen Elvan, "Merkez Bankasının parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Elvan, "Merkez Bankası, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti." diye konuştu.

Bakan Elvan, "Maliye, finansal sektör ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız." ifadesini kullandı.

#Lütfi Elvan #Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan #Hazine ve Maliye Bakanı Elvan
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