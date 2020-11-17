Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan önemli açıklamalarda bulundu. Elvan, "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor" dedi.

EKONOMİ 17.11.2020, 19:40
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar

"Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız." diyen Elvan, şunları söyledi:

"VATANDAŞIMIZIN KAFASINDA KAYGI KALMASIN"

"Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız.

İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Hiçbir vatandaşımızın kafasında en ufak bir kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat açık olacak.

Türkiye, yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız.

'KANUN NE DİYORSA NEYİ EMREDİYORSA ONU YAPACAKSINIZ' TALİMATI

(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim. 

'MERKEZ BANKASI' AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Kanun'u açık, elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok."

#Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan #ekonomi
Yorumlar (0)
12°
açık
Namaz Vakti 17 Kasım 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:07
Öğle 12:22
İkindi 15:04
Akşam 17:27
Yatsı 18:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Başakşehir 8 13
5. Karagümrük 8 12
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Antalyaspor 8 9
14. Göztepe 7 8
15. Sivasspor 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 8 18
2. İstanbulspor 8 17
3. Samsunspor 9 16
4. Adana Demirspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 9 15
6. Altınordu 8 14
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 8 5
16. Ankaraspor 8 5
17. Boluspor 9 4
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Elche 7 11
12. Sevilla 7 10
13. Osasuna 8 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 7
18. Levante 8 6
19. Real Valladolid 9 6
20. Huesca 9 6