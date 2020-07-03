Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı! Böylece memur ve emekli zammı belli oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,7 olmuştu.

Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,69, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,17 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,74 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün haziranda yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,19, imalatta yüzde 5,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,40, su temininde yüzde 7,30 artış gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,05, imalatta yüzde 0,51, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,03, su temininde yüzde 1,08 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 6,14, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,04, dayanıksız tüketim malında yüzde 8, sermaye malında yüzde 11,57 artış olurken, enerjide yüzde 5 azalış oldu.

Bu grupların aylık değişimleri ise ara malında yüzde 0,55, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,42 azalış, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,15, enerjide yüzde 8,48, sermaye malında yüzde 0,83 artış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 55,59 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 28,24 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 23,35, tütün ürünleri yüzde 22,64, diğer mamul eşyalar yüzde 19,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 5,14 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 3,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 1,02 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 29,89, ham petrol ve doğalgaz yüzde 20,70, elektrik-gaz üretim ve dağıtımı yüzde 3,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

Haziranda en yüksek artış yüzde 4,49 ile ulaştırmada gerçekleşti

Haziranda bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 4,49 ile ulaştırmada gerçekleşirken, bu grubu yüzde 2,83 ile lokantalar, yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla haziran ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 1,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,7 ile konut, yüzde 0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubunda görüldü. Bunu yüzde 19,8 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut izledi. Bu dönemde sağlıkta yüzde 13,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12,93 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 4,84 ile haberleşme, yüzde 6,32 ile eğlence ve kültür, yüzde 9,74 ile ev eşyası yüzde 10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,86, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,42 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,13 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge "Balıkesir, Çanakkale" oldu

Haziranda İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 2,53 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli"de oldu.

12 aylık ortalamalara göre de en yüksek artış yüzde 13,36 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt"ta gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 14,22 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 13,64 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve 13,6 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,65 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.