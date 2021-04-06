Her derde deva! Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 TL'den satıyorlar

Antalya'da Toros Dağları'nın eteklerinden topladıkları ardıç, meşakkatli işlemlerin ardından yağı ve suyu çıkartılarak satılıyor. Alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan, her derde deva olarak bilinen ardıcın 100 kilosundan 2 kilo yağ çıkarılıyor. Bölge halkı ardıç yağının 10 gramını ise 20 TL'den satıp tüm Türkiye'ye gönderiyor.

EKONOMİ 06.04.2021, 11:46
Her derde deva! Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 TL'den satıyorlar

Antalya'nın Akseki ilçesi Alaçeşme Mahallesi'nden Toros Dağlarından Ardıç ağacının meyvelerini toplayan köylüler bir haftada biriktirdikleri ardıç meyvelerini işliyor. Nohut tanesinden biraz büyük ardıç meyvelerini kendilerine özgü makinede ezen köylüler sabahın erken saatlerinde kazana koydukları ardıçları 4-5 saat kaynatarak yağını çıkartıyor. 100 kilogramdan 2 litre ardıç yağı elde eden köylüler 10 gramını 20 TL'den satıyor.

TEK BAŞINA GÜNDE 15 KG TOPLUYORLAR

Toros Dağlarında yetişen Ardıç ağaçlarının çok kıymetli bir ağaç olduğunu ve yörede oldukça bol olduğunu dikkati çeken Abdullah Güven, ardıç yağı çıkarabilmek için Toros Dağlarının eteklerine çıktığını belirterek, "Ardıç ağaçlarının meyveleri küçüktür. Yalnız başıma gidersem günde 15 kilogram ancak topluyorum. Ailemle gelirsem günde 30 kilo falan toplayabiliyorum. Haftalık 200-300 kilogram topluyorum. Bir haftalık topladığımda haftalık olarak yağını çıkarıyorum. Oldukça zahmetlidir" dedi.

Her derde deva! Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 TL'den satıyorlar

"YÜZ KİLODAN 2 KİLO YAĞ ÇIKIYOR"

Toros Dağlarından toplamış olduğu ardıç meyvelerinden nasıl yağ elde ettiklerini anlatan Güven, "Öncelikle toplamış olduğum ardıç meyvelerini öncelikle makinede ezdiriyoruz. Daha sonra kazanın içerisine dolduruyorum. Sabahın erken saatlerinde kazanın altını yakıyoruz. 5-6 saatten sonra yağ çıkmaya başlıyor. Toplam 9-10 saatte ise bu işlem tamamlanıyor. Yüz kilodan yaklaşık 2 kilo yağ çıkıyor. Bu oldukça meşakkatlidir. Yağı Türkiye'nin her yerinden istek geliyor. Bende her yerine gönderiyorum. 10 gramını 20 liraya veriyorum" dedi.

Her derde deva! Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 TL'den satıyorlar

HER DERDE DEVA

Toroslardaki çok sayıda ağaç ve bitki çeşidi bulunduğunu anlatan Güven, "Ardıç yağının da birçok hastalıklara şifa olduğu biliniyor. Alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan, etkili bitkisel yağ çeşidi olarak Ardıç yağı vücudun toksinlerden arınmasında ve iltihapların tedavi edilmesinde kullanılır. Böbrekleri, bağırsakları, kalp ve damar yollarını toksinlere karşı koruyucu etkisi var. Ardıç yağı kanı temizler. Zararlı maddelerin vücuttan ve kandan atılmasında oldukça faydalıdır. Kansızlık tedavisinde kullanılır. Kan yoluyla bulaşabilecek hastalıklara engel olur. Soğuk algınlığına ve gribe karşı faydalıdır. Bu rahatsızlıklar sırasında, bir bardak su içerisine birkaç damla ardıç yağı ekleyerek içilebiliyor" dedi.

Her derde deva! Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 TL'den satıyorlar

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