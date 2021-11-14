Herkes altına yatırım yapıyor! Ama gümüşte de fiyatlar artmaya devam ediyor
Son dönemde altın fiyatları uçuşa geçerken benzer gidişat gümüşte de görülüyor. Uzmanlar arka planda kalan gümüş fiyatlarının daha da artacağını tahmin ediyor.
EKONOMİ 14.11.2021, 17:14 14.11.2021, 17:49
Türkiye'de yatırımcıların en çok ilgisini çeken emtialardan biri olan gümüş, bugün 8,00 seviyelerinden satılıyor.
Vatandaşlar da takı alışverişinde altına göre daha cazip fiyatlı olan gümüşü tercih ediyor.
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|11
|13
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|11
|11
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|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
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|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
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|O
|P
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|11
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|16
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|15
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|11
|15
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|11
|12
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|11
|11
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|11
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|11
|10
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|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
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|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
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|17
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|15
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|15
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|11
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