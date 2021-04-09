İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak

Bakan Bekir Pakdemirli, TMO'nun patates ve kuru soğan alımı yapacağını ve ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

EKONOMİ 09.04.2021, 11:13 10.04.2021, 18:11
İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ve kuru soğan piyasasındaki stok artışlarını önlemeye yönelik olarak patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ifade ederek, alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtılacağını söyledi.

PATATESİN KİLOSU 85 KURUŞTAN ALINACAK

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan satışları gerilemiştir. Bu gelişmeler stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmaktadır. Patates ve soğan piyasalarındaki ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır. TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan il valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup, mübarek Ramazan ayı girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır. Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak bir nebze olsun gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

#Patates #soğan
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