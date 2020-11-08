İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum...
Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar ve sıfır araba üretiminin durması nedeniyle ikinci el otomobil alımında artış yaşanıyor.
EKONOMİ 08.11.2020, 16:51
Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar ve sıfır araba üretiminin durması nedeniyle ikinci el otomobil alımında artış yaşanıyor.
Bu manada fiyatlardaki hareketlilik devam ederken çok sayıda vatandaş ikinci el araba fiyatları düşer mi sorusuna cevap arıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan galerici Erdoğan Kar, ‘araç fiyatlarının artmasının en önemli etkeni ikinci el araç alım satım siteleridir.’ Dedi.
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