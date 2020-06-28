İkinci el araç fiyatlarında dengelenme bekleniyor!

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade etti.

EKONOMİ 28.06.2020, 12:44
45
İkinci el araç fiyatlarında dengelenme bekleniyor!

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade ederek, "Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." dedi.

Şahsuvaroğlu, yaptığı açıklamada, şu anda sıfır araca karşı bir satın alma iştahı olduğunu, bunun da uygun faiz ortamı ve şu andaki kur seviyelerinden kaynaklandığını söyledi.

Şahsuvaroğlu, "İnsanlar pandemi sonrası yeni normalde hayatlarına devam ederken imkanı olanlar; uçağa binmeyi tercih etmiyor, toplu taşımayı tercih etmiyor, iller arasında otobüsü tercih etmiyor. Dolayısıyla yaz tatili öncesi, okullar kapanmadan veya üniversite sınavları bitmeden insanlar bir an önce arabasını alıp yazlığına, tatil beldesine veya memleketine gitmek istiyor." diye konuştu.

Bu dönemde arz-talep arasında dengesizlik olduğunu ve arzın talep kadar kuvvetli olmadığını vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Çünkü fabrikaların hepsi pandemi sürecinin akabinde yeni normale ayak uydurmaya çalışıyorlar. Bugün herkes tam kapasiteye henüz geçemedi. Çünkü bütün bir değer zinciri, bütün bir lojistik zinciri hala normal seyrine dönemedi. Bunun için 1-2 ay daha lazım." dedi.

"HERKESİN ŞU ANDA, AYNI ANDA İSTEDİĞİ ARABAYI ALMA ŞANSI YOK"

Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi.

Fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." değerlendirmesinde bulundu. 

"PİYASADA YETERİNCE İKİNCİ EL ARAÇ DA YOK"

İkinci el araçta fiyatların yükselmesinin başka bir nedeninin de piyasada yeterince ikinci el araç bulunmaması olduğuna işaret eden Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Bunun da altında yatan neden, operasyonel kiralama firmaları son 2 senedir araç havuzlarını büyütemediler. 2 senedir ellerindeki araçları kullanıyorlar. Normalde onlar araçlarını yenilerdi ve piyasada yoğun bir ikinci el de olurdu.

Yani piyasada ikinci el aracın olmamasının sebebi sadece sıfır aracın bulunurluğunun az olması değil, aynı zamanda ikinci el havuzunu büyüten operasyonel kiralama firmalarının da son 2 senedir araç parklarını istedikleri oranda büyütememeleridir. Dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarının yükselmesindeki nedenlerden de biridir."

"ARAÇ BULUNURLUĞUNUN EYLÜLDE ARTMASINI BEKLİYORUZ"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, eylül ayı sonrasında fiyatların dengelenebileceğini belirterek, "Araç bulunurluğunun eylülde artmasını bekliyoruz. Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra ben istenilen aracın böyle 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." şeklinde konuştu.

#Murat Şahsuvaroğlu #OYDER #İkinci el araç fiyatları #dengelenme
Yorumlar (0)
35°
açık
Namaz Vakti 28 Haziran 2020
İmsak 03:19
Güneş 05:06
Öğle 12:41
İkindi 16:33
Akşam 20:05
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Antalyaspor 28 36
10. Gaziantep FK 28 34
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 29 28
15. Çaykur Rizespor 28 28
16. Konyaspor 29 27
17. Ankaragücü 29 25
18. Kayserispor 28 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 30 53
3. Adana Demirspor 30 51
4. Bursaspor 30 49
5. Altay 30 47
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Giresunspor 30 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 29 41
11. Menemen Belediyespor 30 39
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 29 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 30 27
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 31 44
9. Arsenal 31 43
10. Crystal Palace 31 42
11. Burnley 31 42
12. Everton 31 41
13. Newcastle 31 39
14. Southampton 31 37
15. Brighton 31 33
16. Watford 31 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Barcelona 32 69
2. Real Madrid 31 68
3. Atletico Madrid 32 58
4. Sevilla 32 54
5. Getafe 31 49
6. Villarreal 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 31 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 31 43
11. Osasuna 32 41
12. Levante 31 38
13. Real Betis 31 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Deportivo Alaves 32 35
16. Celta de Vigo 32 34
17. Eibar 31 32
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 32 25
20. Espanyol 31 24