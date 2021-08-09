İkinci el araç fiyatlarının önlenemez yükselişi!

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında araç fiyatları artarken satışlarda düşüşler görülmeye devam ediyor.

EKONOMİ 09.08.2021, 15:58 09.08.2021, 16:28
İkinci el araç fiyatlarının önlenemez yükselişi!

Galerici esnafı online satışlardan şikâyetçi, araçların fiyatlarının online satış yerlerinde yükseldiğini söyleyen esnaf biran önce bu gidişatın durdurulmasını istiyor.

Vatandaşlarda araçların değerinde fazla fiyat istenmesinden yakınıyor.

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