İkinci el araç piyasasında kriz!
İkinci el araç piyasasında kriz yaşanıyor.
EKONOMİ 12.12.2020, 14:12 12.12.2020, 18:59
Son zamanların en yüksek rakamlarını gören ikinci el arabalar son 10 günden beri satış yapamıyor.
Satıcının çok olduğu ikinci el araç piyasasında artık alıcı bulunamıyor.
Fiyatların yavaş yavaş düştüğü ikinci el araç piyasasında fiyatlar düşsede araçlar alıcı bulamıyor.
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