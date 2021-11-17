İkinci el cep telefonu fiyatı sıfır telefonla yarışıyor
Sıfır telefon fiyatları cep yakıyor. durum böyle olunca ikinci el ve yenilenmiş telefonlara talep arttı. satışlar yükseldi.
EKONOMİ 17.11.2021, 15:53 17.11.2021, 18:46
Ali Tekiş, sıfır ve ikinci el cep telefonu satıyor. Tekiş’e göre ikinci el ve sıfır telefon arasındaki fiyat aralığında pek bir şey olmadığı sebebini ise şu sözlerle anlattı.
Tekiş, herkesin gelirine göre cep telefonu almasının da altını çizdi.
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