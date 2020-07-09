İkinci el online oto pazarında fiyat artışları sürüyor

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olurken, satışlar haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artış gösterdi.

EKONOMİ 09.07.2020, 11:06
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İkinci el online oto pazarında fiyat artışları sürüyor

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artarken, fiyatlar haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,4 ve geçen yılın aralık ayına göre de yüzde 24,7 yükseldi.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, haziran ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa göre de yüzde 3 artış kaydedildi.

Yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 ayında 838 bin 379 adetlik satış olmuştu.

İlk yarıda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

İlana çıkan araçların yüzde 71'i satıldı

Ocak-haziran döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi, 2019'un ilk yarısına göre yüzde 19 artarak 1 milyon 324 bin 751 adet oldu.

İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 71'i satıldı.

Segment bazında ele alındığında ikinci el online araç pazarında yılın ilk yarısında pazarın lideri, 372 bin 449 adetlik satış ve yüzde 48,6 pay ile C segmenti oldu. 

Satışların yüzde 49'unu 5-10 yaş araçlar oluşturdu

İlk yarıda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 19'unu 1-4 yaşındaki araçlar oluşturdu.

5-10 yaşındaki araçlar, satışların yüzde 49'unu, 11 yaş ve üzeri yaşındaki araçlar da satışların yüzde 32'sini temsil etti.

40 bin liralık bir otomobil yaklaşık 50 bin lira oldu

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de dikkati çekti.

İkinci el online pazarda geçen ay araç fiyatlarında mayısa göre yüzde 7,9, 2019'un aralık ayına kıyasla da yüzde 24,7 artış kaydedildi.

Aralık 2019'da 40 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın haziran ayında 49 bin 880 liraya yükseldi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.

#İkinci el online oto pazarı #ekonomi #Haber
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