İkinci el online pazarında en çok satan otomobiller belli oldu

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ilk yarıda en çok tercih edilen 3 otomotiv markası Volkswagen, Renault ve Ford olarak sıralandı. Binek araçta en fazla Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi.

EKONOMİ 12.07.2020, 12:39
30
İkinci el online pazarında en çok satan otomobiller belli oldu

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi.

Yılın ilk 6 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında 838 bin 379 adetlik satış gerçekleşmişti.

En çok satılan 10 marka

İlk yarıda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 138 bin 823 adet satışla Volkswagen oldu.

Volkswagen'i, 125 bin 648 adetle Renault, 95 bin 459 adetle Ford, 89 bin 667 adetle Fiat, 56 bin 415 adetle Opel, 48 bin 628 adetle BMW, 47 bin 542 adetle Mercedes-Benz, 46 bin 862 adetle Hyundai, 44 bin 122 adetle Peugeot ve 33 bin 178 adetle Toyota takip etti.

Söz konusu markaların ilk yarı satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

En hızlı Peugeot ve Fiat satıldı

Bu dönemde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 33 gün olurken, en hızlı satılan markalar 29 günle Peugeot ve Fiat oldu.

En yavaş satılan ise 39 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Passat, Clio ve Focus ilk 3'te

Söz konusu dönemde ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, Volkswagen'in Passat modeli 40 bin 998 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı, 32 bin 774 adetle Renault Clio, 28 bin 984 adetle Ford Focus, 28 bin 424 adetle Renault Megane, 26 bin 693 adetle Opel Astra, 25 bin 892 adetle Renault Fluence, 21 bin 970 adetle Toyota Corolla, 20 bin 74 adetle Renault Symbol, 18 bin 510 adetle Volkswagen Golf ve 18 bin 163 adetle BMW 3 Serisi izledi.

Ticaride en çok satılanlar

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 21 bin 450 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Fiat Doblo'yu, 16 bin 522 adetle Fiat Fiorino, 15 bin 753 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 14 bin 758 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 11 bin 189 adetle Volkswagen Caddy, 9 bin 995 adetle Volkswagen Transporter, 9 bin 753 adetle Ford Transit, 9 bin 129 adetle Renault Kangoo, 8 bin 63 adetle Peugeot Partner ve 5 bin 214 adetle Citroen Berlingo takip etti.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'de ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor. 

#İkinci el #otomobil #INDICATA
Yorumlar (0)
34°
açık
Namaz Vakti 12 Temmuz 2020
İmsak 03:30
Güneş 05:14
Öğle 12:43
İkindi 16:35
Akşam 20:02
Yatsı 21:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 31 54
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 31 52
6. Alanyaspor 31 51
7. Fenerbahçe 31 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Göztepe 32 39
10. Antalyaspor 31 38
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 31 26
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. Balıkesirspor 33 38
13. İstanbulspor 32 37
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 34 58
6. Sheffield United 35 54
7. Wolverhampton 34 52
8. Arsenal 34 50
9. Burnley 35 50
10. Tottenham 34 49
11. Everton 34 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 34 28
19. Aston Villa 34 27
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 35 63
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Real Sociedad 35 51
8. Valencia 35 50
9. Granada 35 50
10. Athletic Bilbao 35 48
11. Osasuna 36 48
12. Levante 35 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 35 36
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Leganés 35 29
20. Espanyol 35 24