İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'ikinci el araç yatırım aracına dönüştü'
İkinci el araç almayı düşünenlere otomobil piyasasından bir iyi bir de kötü haber var. İkinci el piyasasındaki fiyatlarda bir düşüş beklemediğini söyledi. İyi haber ise; sıfır otomobillerin eylül ayında piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında bir dengelenme olacak. Yani fiyat artışı duracak.
EKONOMİ 29.06.2020, 10:30 29.06.2020, 10:54
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Koronavirüs salgınının en çok sarstığı sektörlerden biri kuşkusuz otomotiv oldu.
Geçtiğimiz aylarda fabrikaların üretime ara verdiği küresel otomotiv endüstrisinde, bugünlerde ise üretim faaliyetleri sınırlı olarak devam ediyor.
Fakat, tüketici talebini karşılayamayan üretim adetleri, talebi ikinci ele kaydırmış durumda.
Pazardaki talep, ikinci el aracı sıfır araçtan daha pahalı hale getirirken, bu yolla gelir elde etmek isteyenlerin de sayısını artırdı. Öyle ki, bazı modellerin ikinci el fiyatları sıfırlarının neredeyse yüzde 50 kadar üzerine çıktı.
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