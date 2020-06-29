İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'ikinci el araç yatırım aracına dönüştü'

Koronavirüs salgınının en çok sarstığı sektörlerden biri kuşkusuz otomotiv oldu.

Geçtiğimiz aylarda fabrikaların üretime ara verdiği küresel otomotiv endüstrisinde, bugünlerde ise üretim faaliyetleri sınırlı olarak devam ediyor.

Fakat, tüketici talebini karşılayamayan üretim adetleri, talebi ikinci ele kaydırmış durumda.

Pazardaki talep, ikinci el aracı sıfır araçtan daha pahalı hale getirirken, bu yolla gelir elde etmek isteyenlerin de sayısını artırdı. Öyle ki, bazı modellerin ikinci el fiyatları sıfırlarının neredeyse yüzde 50 kadar üzerine çıktı.