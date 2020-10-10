İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı!
İkinci el araç piyasasında da rağbet artmasıyla bu alan kendi başına büyük bir sektör haline geldi. Marfi Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal İkinici El sektörüyle ilgili bilgilendirdi.
EKONOMİ 10.10.2020, 12:10 10.10.2020, 16:33
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Covid-19 salgının ardından araç üretiminin yarı yarıya düşmesiyle birlikte Türkiye’de de yeni araç alacaklar sıraya girdi.
Hal böyle olunca otomotiv sektörünün ardından yeni bir sektör olarak ikinci el sektörü de ortaya çıktı.
Sıfır araçların üretiminin az olması Türkiye’ye sınırlı sayıda giriş yapması ve ÖTV zammının ardından ikinci el araç piyasasında da rağbet artarken fiyatlar da bir hayli yükseldi.
Marfi Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal yaptığı açıklamada ikinci el piyasasında yaşanan bu yükselişin devam ettiğini ve bir müddet piyasanın bu seyirde gideceğini belirtti.
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