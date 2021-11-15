İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu

Online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama bir önceki aya kıyasla yüzde 6 artarak 121 bin 149 oldu. Indicata'nın ikinci el online pazar raporu verilerine göre satışlar, Geçen yılan göre, yüzde 42 azaldı. İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası17 bin 509 adet satışla Volkswagen oldu.

EN ÇOK SATIŞI OLAN 10 MARKA

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, İkinci el online pazarda ilk sırayı Volkswagen markası alırken, VW'yi 15 bin 484 adetle Renault 2. ve 12 bin 89 adetle Ford ise 3. sırada yer aldı. İlk üçün ardından 11 bin 333 satışla Fiat, 6 bin 860'la Opel, 6 bin 386 adetle Mercedes–Benz, 6 bin 227 adetle BMW, 6 bin 116 adetle Hyundai, 5 bin 621 adetle Peugeot ve 4 bin 291 adetle Toyota ilk on içinde yer aldı.

TERCİH EDİLEN İLK 10 MARKANIN EN ÇOK SATAN BİNEK ARACI

Ekim ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modelinde zirve aynı kaldı. Geçen ay ikinci el online binek araç pazarında toplam 99 bin 211 satış yapıldı.

Ekim ayının en çok satılan modeli 4 bin 954 adetle VW Passat olurken, bunu 4 bin 321 adetle Renault Clio, 3 bin 846 adetle Renault Megane, 3 bin 648 adetle Ford Focus, 3 bin 114 adetle Opel Astra, 2 bin 721 adetle Toyota Corolla, 2 bin 678 adetle Renault Fluence, 2 bin 632 adetle Fiat Egea, 2 bin 483 adetle VW Golf ve 2 bin 447 adetle de VW Polo takip etti.

EKİM AYININ EN ÇOK SATAN MODELİ BELLİ OLDU

Ekim ayında ikinci el online hafif ticari araç pazarında toplam 21 bin 938 satış gerçekleşti. Ekim ayının en çok satılan modeli 2 bin 606 adetle Fiat Doblo olurken, Ford Transit/ Tourneo Courier 2 bin 366 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 211 adetle üçüncü oldu. Sırasıyla 1.718 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.547 adetle VW Caddy, 1.244 adetle VW Transporter, 1.000 adetle Ford Transit , 971 adetle Renault Kangoo, 801 adetle Peugeot Partner, 658 adetle Citroen Berlingo izledi. Bu 10 model toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 69'unu oluşturdu.