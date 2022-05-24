İkinci el telefonda da fiyatlar yükseldi!
İkinci el telefonlarda fiyat artışı yaşanmaya devam etti.
EKONOMİ 24.05.2022, 16:11 24.05.2022, 18:05
Hal böyle olunca ikinci el telefon almakta bile güçlenen vatandaşlar sıfır telefonlara karşı taleplerini azalttı.
İşletmeciler ise vatandaşları bir konu da uyardı, telefon almak isteyenler fiyat artışlarından dolayı zarar etmek istemiyorsa o gün ki fiyattan cihazlarını alsın dedi. Sebebi ise günden güne değişkenlik gösteren fiyatlar…
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|49
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|48
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|48
|14. Altınordu
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|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
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|74
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|38
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|58
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|38
|56
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|38
|52
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|51
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|51
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|48
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|45
|15. Southampton
|38
|40
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|38
|39
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|38
|38
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|38
|35
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|38
|23
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|86
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|38
|73
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|38
|71
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|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
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|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
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|46
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|42
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|42
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|42
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|39
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|39
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|38
|39
|18. Granada
|38
|38
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|38
|35
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