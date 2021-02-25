IMF, 2021 yılı Türkiye büyüme tahminini yükseltti
Türkiye ekonomisine yönelik pozitif revizeler peş peşe geliyor! Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.
EKONOMİ 25.02.2021, 11:24 25.02.2021, 11:44
IMF'in "G-20 Gözetim Notu"na göre, Ekim raporunda yüzde 5 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 6'ya yükseltildi
IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı.
IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1,2 büyüme yönünde oldu.
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