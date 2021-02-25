IMF, 2021 yılı Türkiye büyüme tahminini yükseltti

IMF'in "G-20 Gözetim Notu"na göre, Ekim raporunda yüzde 5 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 6'ya yükseltildi

IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı.

IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1,2 büyüme yönünde oldu.