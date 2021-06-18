İmitasyon takılara talep arttı!

Kahramanmaraş’ta tarihi kapalı çarşıda satılan imitasyon takılara altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ciddi talep artışı yaşanıyor.



Kahramanmaraş’ta tarihi kapalı çarşıda 15 liradan 50 liraya kadar satılan gerçeğinden farksız imitasyon takılar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.



Altın kaplamasıyla dikkat çeken bilezikler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.



