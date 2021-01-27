İnternette en çok ne satıldı?

Ayçiçiçek yağı akıllı süpürge ve bluetooth kulaklık 2021 yeni başladı ama bu 3 ürün şimdiden online alışverişte zirveye yerleşti.

Ayçiçek yağı pek çok sitede fırsat ürünü olarak yer aldı indirimi görende sipariş verdi.

E-ticarette koronavirüsle birlikte başlayan hareketlilik 2021’de artarak devam etmesi bekleniyor.

Haber – Emre Ataç