İşsizlik verileri açıklandı

Haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 13,4 oldu. Mayıs döneminde işsizlik oranı yüzde 12,9'du.

EKONOMİ 10.09.2020, 10:22
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İşsizlik verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile yüzde 15,9 oldu.

#Türkiye İstatistik Kurumu #İşsizlik
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