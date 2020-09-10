İşsizlik verileri açıklandı
Haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 13,4 oldu. Mayıs döneminde işsizlik oranı yüzde 12,9'du.
EKONOMİ 10.09.2020, 10:22
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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile yüzde 15,9 oldu.
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|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0