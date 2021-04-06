İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
İstanbul'da bu yıl 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram susamlı yumurtalı pide 5 liradan satılacak. Geçen sene pide, 350 gram olarak 3 TL’den satışa sunulmuştu.
EKONOMİ 06.04.2021, 12:17
İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul’da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.
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