İşte 29 Mart altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın güne yükselişle başladı
29 Mart Pazartesi haftanın ilk günü anlık altın fiyatları, Kapalıçarşı’ya göre hareket ediyor. Son birkaç aydır yönünü aşağı çeviren gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatları, dolar endeksiyle birlikte yükseliş trendine girmişti. Uzun zamandır 404-420 TL arasında hareket eden gram altın, döviz kurlarının hareketlenmesiyle birlikte 450 TL bandını aşmıştı…
Kapalıçarşı’dan canlı altın fiyatların göre gram altın bugün 450 Türk lirası seviyelerinde, çeyrek altın 727 Türk lirası civarında hareket ediyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar kuyumculara gitmeden evvel 29 Mart Pazartesi itibarıyla yukarı yönde ivme kazanan gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları, haftanın ilk gününe yükseliş trendiyle başladı.
29 Mart altın fiyatları ne kadar oldu?
Son olarak çeyrek altın 727 Türk lirası, gram altın 450 Türk lirası, 22 ayar bilezik 404 Türk lirasından güne başlarken canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şöyle;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 404,86 Türk lirası SATIŞ: 434,52 Türk lirası
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.968,00 Türk lirası SATIŞ: 3.014,00 Türk lirası
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.862,78 Türk lirası SATIŞ: 2.919,33 Türk lirası
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.450,00 Türk lirası SATIŞ: 1.484,00 Türk lirası
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.962,00 Türk lirası SATIŞ: 3.043,00 Türk lirası
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.968,00 Türk lirası SATIŞ: 3.014,00 Türk lirası
ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 727,00 Türk lirası SATIŞ: 742,00 Türk lirası
GRAM ALTIN
ALIŞ: 450,47 Türk lirası SATIŞ: 450,53 Türk lirası
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:15
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21