İşte 29 Mart altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın güne yükselişle başladı

Kapalıçarşı’dan canlı altın fiyatların göre gram altın bugün 450 Türk lirası seviyelerinde, çeyrek altın 727 Türk lirası civarında hareket ediyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar kuyumculara gitmeden evvel 29 Mart Pazartesi itibarıyla yukarı yönde ivme kazanan gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları, haftanın ilk gününe yükseliş trendiyle başladı.

29 Mart altın fiyatları ne kadar oldu?

Son olarak çeyrek altın 727 Türk lirası, gram altın 450 Türk lirası, 22 ayar bilezik 404 Türk lirasından güne başlarken canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şöyle;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 404,86 Türk lirası SATIŞ: 434,52 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.968,00 Türk lirası SATIŞ: 3.014,00 Türk lirası

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.862,78 Türk lirası SATIŞ: 2.919,33 Türk lirası

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.450,00 Türk lirası SATIŞ: 1.484,00 Türk lirası

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.962,00 Türk lirası SATIŞ: 3.043,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.968,00 Türk lirası SATIŞ: 3.014,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 727,00 Türk lirası SATIŞ: 742,00 Türk lirası

GRAM ALTIN

ALIŞ: 450,47 Türk lirası SATIŞ: 450,53 Türk lirası