İşte altın fiyatlarında son durum 08.11.2021

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin iki aylık zayıf performansın ardından beklentileri aşmasıyla ons altın, son 2 ayın zirvesi olan 1.820 doların üzerine yükseldi. Gram altın ise bu sabah 568 lira ile tarihi zirveyi yeniledi. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

EKONOMİ 08.11.2021, 10:12
İşte altın fiyatlarında son durum 08.11.2021

Altın fiyatları, ABD’de işsizlik verisinin beklenenden güçlü gelmesi ve Çin'de haftasonu gelen ticaret verilerinin yarattığı olumlu havayla 1.820 dolara doğru yükseldi.

Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren gram altın, haftanın ikinci yarısında dolar/TL'nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Gram altın bu sabah 568 lira ile rekor kırmasının ardından 566 lira civarında işlem görüyor.

ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi, uluslararası piyasalarda ons altın fiyatını son 2 ayın zirvesine çıkardı.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1.821 dolar/ons ile 7 Eylül'den bu yana görülen en yüksek seviyesini test etti.

Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 0,05 artışla 1.817 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, Hindistan'ın fiziki altın talebindeki toparlanmanın altın fiyatına destek verdiğini ifade ediyorlar.

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