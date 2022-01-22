İşte et fiyatlarındaki artışın nedeni!
Döviz krizinin ardından birçok sektörde olduğu gibi et fiyatlarında da artışlar yaşandı.
EKONOMİ 22.01.2022, 12:33 22.01.2022, 12:50
Artan girdi maliyetleri ve yem fiyatlarının yükselişine direnen et fiyatları daha fazla sabit kalamadı.
Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran et fiyatlarının artış sebebinin yem ve girdi fiyatlarının yükselmesine bağlı olduğunu söyleyerek bir süre sonra fiyatların durağanlaşacağına dikkat çekti.
Başkan Uyduran konuşmasının devamında et fiyatlarındaki KDV oranının %1’e çekilmesini beklendiklerini ve buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde et fiyatlarında düşüş olabileceğini söyledi.
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