İTHİB Başkanından rekabetçi kur yorumu

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz rekabetçi kurun sektöre olan etkisini Bloomberg HT’ye değerlendirdi.

Öksüz kurların rekabetçi gibi gözükmesine rağmen maliyetlerin çok arttığını dünya ile rekabet etmemiz için rekabetçi kurun önemli olduğunu söyledi.

Öksüz’ün değerlendirmesinde öne çıkanlar şöyle:

“İhracatçı sektör olduğumuz için hedge eden firmalarımız var. Bir de iç piyasadaki satışlarımızda da Dövize endeksli genel olarak çünkü ham madde döviz ile geliyor.

Fiyatlamalar da döviz bazlı olabiliyor özellikle iplik ve kumaşta. Bunu kullanmakta fayda var çünkü kurlarda her ne kadar rekabetçi gibi görünse de maliyetler çok arttı.

Bu noktadan sonra çok aşağı inmesi istenen bir şey değil. Çünkü enerjiye gelen zamlar, yılbaşında işçilere gelen yüzde 25’e yakın zam gelmişti, önümüzdeki senede bunlar devam edecek.

Özellikle enerji tarafından gelen elektrik ve doğalgaza gelen zamlar söz konusu bu maliyet artışlarını göz önüne aldığımızda aslında çok da yüksek olmadığını görüyoruz.

Dünya ile rekabet etmemiz için rekabetçi kur önemli firmalarımızın da giderleri kadar kısmını hedge etmesi çok mantıklı.

Şu anda finansman maliyetleri çok yüksek, kredi maliyetleri TL bazında baktığımız zaman büyük bir sıkıntı”