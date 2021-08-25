İthib Yön. Kur. Bşk. Ahmet Öksüz paranın yönü programına konuk oldu!

İstanbul Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, a para’ya canlı bağlantı ile konuk oldu.

Paranın yönü programında konuşan öksüz, “Türkiye ihracatındaki payımızı %5.9’dan %6.4’e çıkardık” dedi.

Konuşmasının devamında İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz tekstil ihracatındaki yılsonu hedeflerinden bahsetti.