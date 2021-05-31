Jeep ile yeni yerler, yeni algılar, yeni duygular!
Lider marka Jeep sektörde adından söz ettirmeye devam ediyor.
Harika tasarımlarıyla ve göz alan modelleri ile herkesin tercih ettiği marka haline gelen Jeep kampanya üzerine kampanyalar yapıyor.
Jeep yeni tanıtım filmi için Kahramanmaraş’ın turizminde önemli yere sahip olan Başkonuş Yaylasını tercih etti.
Jeep yaylada zorlu arazi şartlarına rağmen yolları aşarak manzaralar eşliğinde tanıtım filmi çekti.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Marfi Otomobil Jeep Satış Müdürü Mehmet Yürür açıklamasında kampanyalardan bahsetti.
Özgürlük arzusu insanda doğuştan gelir. Bir keşfetme arzusu, doğal dünyaya olan bir tutku, tanımlanmış bir kimlik arayışı olarak ortaya çıkar. Bu, daima Wrangler’da kusursuz bir şekilde vücut bulan Jeep® ’in gerçek özü olmuştur: Zamanın değişen ruhuna adapte olurken köklerine sadık kalmayı başaran bir simge. Markanın günümüzde maceraya karşı önlenemez eğilimi, ister yolda ister off -road olsun, yeni arazileri keşfetmeye yönlendiriyor. Yeni yerler, yeni algılar, yeni duygular. Yolculuk yeniden burada başlıyor.
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