Kahramanmaraş SGK İl Müdürü Akbalaban açıkladı! Prim yapılandırması ilk ödemelerinde son gün 31 Mart
SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son tarih 31 Mart. Kahramanmaraş SGK İl Müdürü Harun Akbalaban yapılandırma yapan vatandaşları uyararak ilk ödemenin yapılması gerektiğine dikkat çekti.
EKONOMİ 29.03.2021, 16:30 29.03.2021, 18:53
SGK prim borçları yeniden yapılandırılarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşların üzerlerindeki yükler hafifletildi.
Bu kapsamda, 30 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvuruları daha fazla vatandaşın faydalanması için 1 Şubat 2021'e, ödeme süresi ise 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan SGK İl Müdürü Harun Akbalaban ilk ödemelerin son gününün yaklaştığına dikkat çekerek bu tür destek ve teşviklerden yararlanabilmek için ödemelerin yapılması gerektiğini belirtti.
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