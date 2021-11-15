Kahve fiyatları yüzde 45 oranında arttı
Bir fincanının 40 yıl hatırı olduğu bilinen kahvenin fiyatı arttı. Kahvenin kilosu 60 liradan, 100 liraya çıktı.
EKONOMİ 15.11.2021, 15:16
Kahve fiyatları yüzde 45 oranında arttı. Son dönemde kahve üretimin gerçekleştirildiği bölgelerde yaşanan doğal afetler sonrası rekolte ciddi oranda azaldı. Talep karşılanamaz hale gelince de fiyatlar yüzde 45 oranında yükseldi.
Kahvenin fiyatı 2 ay içinde 100 liraya çıktı. İşletmeciler, sorunun devam etmesi durumunda kahve krizinin yaşanabileceğini belirtirken tüketiciler bu durumda memnun gözüküyor.
Bir ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin lirayken, bu sene 60 bin liraya yaklaştı. Kilosu ağustos ayında 60 lira olan kahvenin bugünkü fiyatı 100 liraya yaklaştı. 100 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son bir yıl içinde 6 liradan 10 liraya yükseldi.
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