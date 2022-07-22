Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 100 milyon dolara yaklaştı
Karadeniz'den yılın ilk yarısında 22 ülkeye 96,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı. En fazla dış satım yapılan ülkeler Rusya Federasyonu, Hollanda ve Birleşik Krallık oldu.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden ocak-haziran döneminde 22 ülkeye 13 bin 213 ton su ürünü ihraç edildi. Söz konusu dış satımdan da 96 milyon 520 bin 552 dolar kazanç sağlandı.
Rusya Federasyonu, Hollanda ve Birleşik Krallık en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.
Bölgeden yılın ilk yarısında Rusya Federasyonu'na 26 milyon 152, Hollanda'ya 21 milyon 276 bin 967 ve Birleşik Krallık'a 16 milyon 864 bin 684 dolarlık su ürünü satıldı.
İhracatın yüzde 45'i Trabzon'dan
Geçen yılın aynı döneminden farklı Tayland, Libya, İtalya, İsviçre, Katar ve Danimarka'ya da su ürünü gönderildi.
Karadeniz'in su ürünleri ihracatının yüzde 45'i Trabzon'dan gerçekleştirildi. Kentten Vietnam başta olmak üzere 14 ülkeye 3 bin 902 ton su ürünü ihraç edilerek 28 milyon 287 bin 316 dolar kazanç sağlandı.
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