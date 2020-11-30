Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak” açıklamasını yaptı.