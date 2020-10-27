Kilosu 40 bin liradan satılıyor! Yurt dışından görmeye geliyorlar

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan safran tarlaları, ilçede turizmin önemli bir noktası haline geldi.

Dünyanın en pahalı baharatı: 16 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretimi yapılan safran bitkisi, kilosu 40 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

Ağustos ayında ekimi yapılan ve Ekim-Kasım aylarında hasadı yapılan, mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan safranın geçtiğimiz gün ilk hasadına başlanmıştı.

15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprü gibi tescilli yapılarıyla kültür turizminin önemli noktalarından olan Safranbolu turizmine yeni bir destinasyon kazandırdı.

Fotoğraf çektirip topluyorlar: Safran tarlalarına akın eden yerli ve yabancı turist ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirerek, safran toplamanın keyfini yaşadı.