Kira düzenlemesi hakkında merak edilenler...

Düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan kira sözleşmelerini kapsayacak ve 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.

Alp asistanlık-Yatırım Uzmanı Alp Eren Önal, kira artış oranı düzenlemesiyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Konuşmasının devamında Önal, Kahramanmaraş’taki kira bedelleri hakkında bilgi verdi.