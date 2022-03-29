Kira gelir beyannamesi için son gün 31 Mart

Mükellefler 1 Ocak ile 31 Aralık 2021 dönemi konuttan 7 bin lira, iş yerinden de 53 bin lira üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek.

Geçen yıl elde edilen gelirler için beyanname sürecinin perşembe gecesine kadar tamamlanması, ilk taksit ödemesinin de bu ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Geçen yıl elde ettiği konut kira geliri 7 bin lirayı aşanlar beyanname verecek

Hissedarlardan kişi başına elde edilen konut kira geliri bu tutarı aşan beyanname verecek. Her bir hissedar ayrı ayrı 7 bin liralık istisnayı vergi hesabında gelirinden düşebilir.

Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanırken, kira gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildiren bundan yararlanamayacak.

Kira gelirlerinden bağış, eğitim, sağlık ve sigorta masrafları vergiden indirilebilir. İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanıldığı için birden fazla konuttan kira geliri olanların buna dikkat etmesi gerekecek.