Konut alımına ve Bireysel emekliliğe Türk vatandaşlığı kriterinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş için aranan 250 bin döviz tutarında taşınmaz satın alınması şartı, 400 bin döviz tutarına yükseltildi.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; konut alarak Türk vatandaşlığına geçişte 250 bin dolar olan tutar 400 bin dolara yükseltildi. Karar, bir ay sonra yürürlüğe girecek.

Bu değişiklikle en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşmeyle taşınmazın satışının vadedildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.



BİREYSEL EMEKLİLİKLE TÜRK VATANDAŞLIĞI

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararların, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46'ıncı maddesi gereğince verildiği belirtildi