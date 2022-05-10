Konut finansmanı için 3 ayrı paket

Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra internetteki konut ilanlarının fiyatları artmaya başladı.

Ev almayı düşünen vatandaşlara müjdelerde bulunan Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sunacaklarını söyledi. İlk defa konut sahibi olacaklara seslenen Erdoğan, "Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut alımına ilişkin verdiği müjdelerin ardından internette yer alan konut ilanlarının fiyatlarındaki değişiklik gözlerden kaçmadı. Gelen faiz müjdesinin ardından harekete geçen bazı vatandaşlar satışta olan konutlarının ilandaki fiyatlarını güncelledi.

19 Nisan'da 1 milyon 450 bin TL'ye satışta olan ilan Erdoğan'ın açıklamasından dakikalar sonra 200 bin TL zam ile 1 milyon 650 TL'ye satışa sunuldu. Diğer bir ilanda ise 18 Nisan'da 1 milyon 50 bin olan konutun fiyatı 1 milyon 250 bin lira olarak güncellendi.