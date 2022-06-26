Konut kredilerine yeni düzenleme

Yükselen Konut Fiyatlarına Karşın Yeni Bir Hamle Daha Geldi. Konut Kredisinde Şartlar Değişti. Değeri 10 Milyon TL Üzerindeki Konutlar İçin Artık Kredi Çekilemeyecek.

Yeni Uygulamayla Sıfır Konutlarda 2 Milyon TL Ye Kadar Olan Evler İçin Yüzde Doksan Kredi Çekilebilecek. Yani 1 Milyon 800 Bin Liraya Kadar Bankadan Kredi Alınabilecek.

İkinci El Konutlarda Da Kredi Oranları Değişti. 2. El Evlerde 3-5 Milyon Lira Arası Yüzde 50 Kredi Kullanabilecek.

İkinci Elde Konut Değeri 5 Milyon İle 10 Milyon Lira Arası Olan Evlere İse En Fazla 2 Buçuk Milyon Liralık Kredi Verilecek.

Peki, Yeni Kredi Düzenlemesi Fiyatları Nasıl Etkileyecek?