Konut kredisinde tüm zamanların yıllık rekoru 6 ayda kırıldı

Ülke genelinde kullanılan konut kredi tutarında 6 ayda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

EKONOMİ 04.07.2020, 15:18 04.07.2020, 15:22
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Konut kredisinde tüm zamanların yıllık rekoru 6 ayda kırıldı

Düşük oranlı kampanya sayesinde 1 Ocak-26 Haziran döneminde konut kredi bakiyesi 32,2 milyar lira artış gösterdi. Söz konusu tutarın daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgiye göre 2018 yılı sonunda 188,5 milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10,2 milyar lira artarak 198,7 milyar liraya yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12,3 milyar liralık yükselişle 211 milyar liraya ulaştı.

Normalleşme sürecine geçişle birlikte hem inşaat sektörünün canlanması hem de vatandaşların erteledikleri konut taleplerini satın alabilmek için kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faiz oranları tarihi düşük seviyeye çekildi.

Böylece konut kredi kullanımı da ikinci çeyrek sonu itibarıyla ciddi artış gösterdi. İkinci çeyrekte konut kredisi artışı 19,6 milyar lira oldu. Bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi ilk yarıda 32,2 milyar liralık artışla 230,9 milyar liraya ulaştı.

Bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru da 6 ayda kırılmış oldu. Söz konusu tutarın daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

"Fırsatçılar fiyatları artırmasaydı kredi tutarı çok daha yüksek olabilirdi"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kamu bankalarının kampanyası sayesinde konut ilginin yüzde 50 arttığını belirterek, alımlarını erteleyen ve kiradan kurtulmak isteyen vatandaşların satılık daireleri doldurduğunu söyledi.

Bu süreçte daha önce de söyledikleri gibi bazı fırsatçı ev sahiplerinin ve gayrimenkul şirketlerinin fiyatları yüzde 25'lere varan oranlarda artırdığını dile getiren Aşa, "Fırsatçıların haksız fiyat artışları olmasaydı çekilen konut kredi tutarı ve satılan ev adedi çok daha fazla olacaktı." dedi.

Aşa, elindeki konutu satamamasına rağmen hala fırsatçılık yapmak isteyen ev sahipleri ve gayrimenkul şirketlerinin bulunduğunu kaydederek, bu kişiler hakkında kredi verilmemesi gibi yaptırımların acilen uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Kişi başına kullanılan ortalama kredi tutarı 218 bin liralara yükseldi"

Artyol Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre geçen yıl kişi başına kullanılan ortalama konut kredisi tutarının 170 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 1-27 Haziran'da 93 bin 704 adet kredili konut satıldığını açıkladığını anımsatan Türkkan, şu bilgileri verdi:

"1-26 Haziran'da 19 milyar 618 milyon liralık kredi artışı söz konusu. Bu dönemde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerinden yola çıkarak göre 90 bin adet kredili konut satıldığını düşünüyoruz. Söz konusu tutarı 90 bine böldüğümüzde kişi başına kullanılan ortalama kredi tutarlarının 170 bin liralardan 218 bin liralara yükseldiğini görüyoruz."

"Kredili konut satışı 100 bin adedi geçecek"

Era Türkiye Marka Direktörü Toros Cumhur, haziranda başlayan kampanyaların sektörü 3-4 kat canlandırdığını belirterek, açıklanan sektörel verilerin de bu canlılığı desteklediğini söyledi.

Cumhur, konut kredi hacminin 1-19 Haziran'da 11,5 milyar lira yükseldiğini anımsatarak, "Bu rakam 2019'un tamamından fazlaydı. Şimdi de ilk 27 günü BDDK açıkladı ve tüm zamanların en yüksek hacmine ulaşıldı. Hem de 6 ayda." dedi.

Sadece ipotekli konut satışının haziranda 100 bin adedi geçeceğini dile getiren Cumhur, "Toplam konut satışı da yine haziranda tüm zamanların üstünde gelecektir. Bu rekorlar aslında gayrimenkulde bekleyen talebin harekete geçtiğini, eve ulaşamayan kitlelerin de uygun faizlerle bu fikirlerini gerçeğe dönüştürmeye başladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Yıl sonu beklentimiz 1,4 milyon adet"

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, kampanyaların sektöre sağladığı ivmenin her alanda görüldüğünü belirterek, çok cazip avantajlar sunan kampanyaların bekleyen konut talebini hareketlendirdiğini söyledi.

Salgına rağmen nisan ve mayıs aylarında yavaşlama olsa da haziranda satış adetlerinde hızlı bir sıçrayış beklediklerini anlatan Çelik, yıl sonunda 1,4 milyon satış adediyle Avrupa lideri olabileceklerini bildirdi.

Çelik, Nef olarak salgın sürecinde yaptıkları dijital satışlardan bahsederek, "Haziranda 305 adet satışla 373 milyon lira ciro elde ettik. Bu satışların 81 milyon lirası Nef Online üzerinden gerçekleşti."diye konuştu.

#konut kredisi #Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu #Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
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