Korona zenginlere yaradı!
Koronavirüs salgını süresince, en zengin 20 milyarder yüzde 68 artışla 742 milyar dolar daha kazandı.
EKONOMİ 04.04.2021, 11:05
Koronavirüs salgınında milyarderler servetlerine servet kattı.
"Business Insider" internet sitesinin haberine göre, Politika Araştırmaları Enstitüsünün (IPS) salgının hızla yayıldığı 18 Mart 2020-18 Mart 2021'i kapsayan raporunda, 2 bin 365 milyarderin, servetlerine yüzde 54’lük bir artışla 4 trilyon dolar daha eklediği belirtildi.
EN ZENGİN MİLYARDERİN SERVETİ YÜZDE 68 ARTTI
Raporda, en zengin 20 milyarderin de yüzde 68 artışla 742 milyar dolar daha kazandığı kaydedildi.
İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam da 2021'in başında yayımladığı raporda, milyarderlerin gelirlerine yaklaşık 3,9 trilyon dolar ekledi.
Raporda, bu parayla hem dünyada virüs yüzünden kimsenin yoksullaşmaması sağlanabileceği hem de herkese yetecek sayıda aşı satın alınabileceği ifade edilmişti.
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